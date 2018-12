Die nahezu abgeschlossene Restrukturierung bringt CS auf die Erfolgsspur. Seit 2015 wurden die Kosten um 4 Mrd SFr reduziert. Unterdessen wurde das Kerngeschäft mit der Vermögensverwaltung deutlich ausgebaut. Die Sparte verzeichnete allein im 3. Quartal einen Neugeldzufluss von über 10 Mrd SFr. Das verwaltete Vermögen erreichte mit 785 Mrd SFr einen Rekordwert. Zudem profitiert CS von steigenden Erträgen im Investmentbanking. Per Ende September verdiente die Bank rund 1,8 Mrd SFr, was einem Plus ... (Volker Gelfarth)

