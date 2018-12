Operativ läuft es gut für Lloyds. Die Bruttoeinnahmen stiegen in den ersten 9 Monaten zwar lediglich um 1,9% auf 14,2 Mrd £, doch der Gewinn erhöhte sich um 17,9% auf 3,7 Mrd £. Die Zinsen in Großbritannien steigen langsam wieder, was gut für die Banken ist. Allerdings leidet die Aktie unter den Ängsten, die der Brexit hervorruft. Berichten zufolge scheint eine Einigung im Finanzsektor zwischen Großbritannien und der EU zwar nicht ausgeschlossen zu sein, doch Lloyds muss sich trotzdem auf alle ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...