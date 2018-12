Die BoA verzeichnet eine anhaltend steigende Ertragskraft. Im 3. Quartal erzielte die Bank ein Gewinnwachstum von 35% auf 6,7 Mrd $. Der Gewinn je Aktie kletterte im Zuge der Aktienrückkäufe überdurchschnittlich um 43% auf 0,66 $ je Aktie. In den ersten 9 Monaten verdiente BoA mit 19,7 Mrd $ bereits deutlich mehr als im gesamten Jahr 2017. Der Gewinn ging nahezu komplett in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre. Der Zinsüberschuss profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...