Rechte Proteste gegen den UN-Migrationspakt eskalieren in Brüssel. Die Polizei geht mit Tränengas und einem Wasserwerfer gegen die Demonstranten vor.

Nach einer Demonstration rechter Gruppen gegen den UN-Migrationspakt ist die Polizei am Sonntag in Brüssel mit Tränengas und einem Wasserwerfer gegen Gewalttäter vorgegangen. 69 Menschen wurden wegen Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen, wie der Brüsseler Bürgermeister Philippe Close der Nachrichtenagentur Belga sagte.

Die Gewalt ging dem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...