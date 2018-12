iFunded startet mit dem neuen Projekt Erfurt Portfolio I DGAP-News: iFunded by iEstate GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung iFunded startet mit dem neuen Projekt Erfurt Portfolio I 17.12.2018 / 05:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 17. Dezember 2018 - Mit der Vermögensanlage Erfurt Portfolio I bietet iFunded seinen Anlegern auf der Plattform nicht nur eine neue Investmentgelegenheit. Es ist gleichzeitig der Startschuss für eine weitere attraktive Produktgruppe. Anleger können ab sofort in besicherte Immobiliendarlehen investieren. Als Sicherheiten werden im Interesse der Anleger Bürgschaften oder Buchgrundschulden bei den Investments vereinbart. "Damit bieten wir ein Produkt, das über ein ganz anderes Rendite-Risiko-Profil als beispielsweise Nachrangdarlehen verfügt. Über unser Plattform kann nunmehr je nach Interesse und Investmentstrategie in Nachrangdarlehen, besicherte Darlehen und börsennotierte Anleihen investiert werden", erläutert Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer der iEstate GmbH, der Betreiberin der Plattform iFunded.de. Zugang zum Erfurter Immobilienmarkt Über iFunded können sich Anleger ab sofort ab 500 Euro an einem Portfolio bestehend aus 22 Immobilien in Erfurt und Umgebung beteiligen. Gemessen an den erwirtschafteten Kaltmieten sind etwa 79% der Immobilien in Erfurt gelegen. Die übrigen 21% verteilen sich relativ gleichmäßig auf die thüringischen Städte Nordhausen, Weimar, Neudietendorf und Sömmerda. Das Portfolio besteht zu 60% aus Wohnimmobilien und zu 40% aus Gewerbeimmobilien und erzielt insgesamt jährlich eine Kaltmiete von etwa 1,5 Millionen Euro. Die Anleger erhalten einen festen Zins von 5,5% p.a. auf die investierte Summe. Die Laufzeit endet am 31. Januar 2023. Für Anleger ist das Investment zu 100% gebührenfrei. Erfahrener Anbieter der Vermögensanlage Die GPPC investiert seit über einem Jahrzehnt in Immobilien und ist spezialisiert auf Immobilieninvestments in Mitteldeutschland, was das große Alleinstellungsmerkmal der Gesellschaft ist. Die beiden Geschäftsführer Torsten Pfeifer und Thomas Fritsch sind beide gebürtige Thüringer und blicken gemeinsam auf mehr als 35 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft zurück. GPPC ist Teil der Treuenburg Gruppe. Über iFunded: iFunded ist eine digitale Immobilien-Investment-Plattform, über die private und institutionelle Anleger gemeinsam mit Experten der Immobilienbranche direkt in Immobilienprojekte ihrer Wahl investieren. Immobilienentwickler haben die Möglichkeit, ihre Projekte über die Plattform in einer frühen Phase u.a. über Onlinekanäle zu vermarkten. Sie können www.iFunded.de neben Banken und institutionellen Investoren als alternativen Finanzierungskanal bei einem Finanzierungsbedarf von bis zu EUR 50 Mio. nutzen. iFunded nutzt neueste Technologien wie die Blockchain. Die iEstate GmbH, als Betreiberin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, verfügt über eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO sowie § 34c GewO. Die iEstate Securities GmbH, Berlin, als Nutzerin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, handelt bei der Anlagevermittlung von Wertpapieren als "vertraglich gebundener Vermittler" im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg, tätig. Über Treuenburg: Die Treuenburg Group ist ein inhabergeführter Immobilienfonds und Venture Capital Investor mit Sitz in der Thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Neben Immobilieninvestments in der Mitte Deutschlands, managt Treuenburg ein Portfolio von Beteiligungen an innovativen, jungen Unternehmen. Schwerpunkt sind dabei die Themengebiete: Fintech, Real Estate Innovation und Aging Population. www.treuenburg.com Pressekontakt iFunded by iEstate GmbH Uhlandstr. 175 10719 Berlin info@ifunded.de www.ifunded.de Tel.: +49 (0)30 - 555 728 550 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 758665 17.12.2018 AXC0014 2018-12-17/05:55