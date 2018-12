Zu den großen Enttäuschungen an der Wall Street in Bezug auf die Performance gehörte in diesem Jahr die General Electric Aktie. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass die Aktie jetzt einstellig notieren würde? Und genau das tut sie bekanntlich. An der New Yorker Börse war die Aktie vorigen Freitag mit einem Kurs von gerade einmal 7,10 Dollar ins Wochenende gegangen - die 12-Monats-Performance beläuft sich damit in US-Dollar gerechnet auf rund 60% Minus (ohne Berücksichtigung von Dividenden). ... (Peter Niedermeyer)

