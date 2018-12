Igus: Einfach an die 24-V-Spannungsversorgung anschließen und über DiP-Schalter die Betriebsart, Endlagenabschaltung, Beschleunigung und den Motor parametrieren. Mit einem Drehregler lässt sich die Geschwindigkeit justieren. Die Begrenzung des Stroms erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers durch einen weiteren Regler. Nach wenigen Handgriffen lässt sich so die Steuerung in Betrieb nehmen. Eine LED-Anzeige kommuniziert über verschiedene Farben den aktuellen Zustand der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...