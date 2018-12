Der Verkauft der ABB-Stromnetzsparte an das japanische Unternehmen Hitachi ist in trockenen Tüchern. Der Schweizer Industriekonzern gibt das Geschäft 2020 für fast sieben Milliarden Euro an die Japaner ab.

Der Schweizer Industriekonzern ABB verkauft seine Stromnetzsparte an das japanische Unternehmen Hitachi. Die Japaner übernehmen in einem ersten Schritt 80,1 Prozent der Sparte von ABB und zahlen dafür bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar (6,9 Milliarden Euro). Der Abschluss des Geschäfts ist für die erste Hälfte des Jahres 2020 geplant. ABB behält vorerst 19,9 Prozent, besitzt aber eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...