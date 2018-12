ABB und Hitachi besiegeln Deal zu Stromnetz-Sparte ROCHE: EMA ERTEILT PRIME-STATUS FÜR RISDIPLAM ZUR BEHANDLUNG VON SMA EIOPA Stresstest - Europas Versicherer krisenfest - Niedrigzinsphase Herausforderung Cyan beschließt Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der 18,29% der I-New-Minderheitsaktionäre und Darlehensforderungen Katar erwägt höhere Beteiligung an der Deutschen Bank (HB) Deutsche Wohnen SE: Aufsichtsrat beschließt Vertragsverlängerungen von CEO und CFO Henkel -Chef will Konzern nicht aufspalten (SZ) MTU will frühestens ab 2020 eigene Aktien zurückkaufen - vorher soll Dividende hochgefahren werden, BöZ, S. 8 Kooperationsgespräche zwischen Volkswagen und Ford stocken, HB, online Wirecard gewinnt DHgate als Neukunden für den ...

