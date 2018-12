Bundesfinanzminister Olaf Scholz will, dass Steuergestaltungsmodelle bald dem Fiskus gemeldet werden müssen. Steuerberater toben bereits - und der Nutzen ist zweifelhaft.

Unkontrollierte Emotionen und Kraftausdrücke passen so gar nicht zur nüchternen, seriösen Zunft der Finanzbeamten und Steuerberater. Doch als rund 200 von ihnen an einem durchwachsenen Herbsttag in Berlin-Mitte zusammentreffen, liegt Revolte in der Luft. Christian Schleithoff, der zuständige Beamte aus dem Bundesfinanzministerium, hat im Haus der Deutschen Wirtschaft gerade das neueste Projekt seines Ressorts skizziert - die sogenannte Anzeigepflicht von Steuergestaltungen -, da bricht es aus dem Bochumer Steuerrechtler Roman Seer heraus: Er bekomme "das Kotzen". Was folgt, ist donnernder Applaus.

Es muss schon eine Menge geschehen, um sonst so zahlenfixierte Finanzexperten derart in Rage zu versetzen. Aber Olaf Scholz hat es geschafft, mit seiner geplanten Anzeigepflicht. Trotz aller Kritik will der Bundesfinanzminister im Januar 2019 einen Gesetzentwurf vorstellen, der noch über die zugrundeliegende EU-Richtlinie hinauszugehen droht. Diese sieht lediglich vor, dass Unternehmen künftig grenzüberschreitende Steuermodelle mit Folgen für den Fiskus melden müssen. Scholz aber reicht das nicht. Er lässt seine Beamten auch noch eine Meldepflicht von innerdeutschen Steuergestaltungen in den Gesetzentwurf einarbeiten. Damit würde der SPD-Politiker seinen Genossen und auch den Grünen einen Herzenswunsch erfüllen. Frei nach dem Motto: Wer steuerrechtlich sauber ist, hat ja nichts zu befürchten.

Allerdings müsste Scholz' Entwurf ungeschoren durch Kabinett, Bundestag und Bundesrat gehen. Und das ist wenig wahrscheinlich. "Die Finanzpolitiker in der Union sind klar gegen eine Anzeigepflicht für nationale Gestaltungen", sagt Sebastian Brehm, in der CDU/CSU-Fraktion zuständiger Berichterstatter. Davon stehe auch nichts im Koalitionsvertrag. Klingt also nach Streit.

Schlüssig oder überflüssig?Dabei stand am Anfang der lebhaften Debatte durchaus ein richtiger Gedanke. Die EU-Finanzminister, die die Richtlinie Anfang des Jahres

