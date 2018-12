Der deutsche Aktienmarkt trotzt den schwachen Vorgaben aus den USA. Und es mehren sich die Anzeichen, dass der Abwärtstrend bald endet.

Der deutsche Leitindex eröffnet praktisch unverändert die neue Handelswoche. In der ersten Stunde notiert das Börsenbarometer 0,1 Prozent im Minus bei 10.850 Punkten. Damit trotzt der deutsche Aktienmarkt den schwachen Vorgaben der USA, wo die Indizes am Freitag teilweise mehr als zwei Prozent verloren hatten.

Die vergangene Woche beendete die Frankfurter Benchmark zum Wochenschluss mit einem Kursabschlag von 0,54 Prozent bei 10.865 Punkten. "Die Stimmung der Investoren ist nach wie vor gedämpft", sagte David Madden, Marktanalyst beim Broker CMC Markets.

Das Jahr 2018 wird mit ziemlicher Sicherheit als schwaches Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Doch die Frage ist: Wie schwach wird es noch werden?

Knapp 16 Prozent hat der Dax seit Anfang 2018 verloren, fünf Prozent alleine im Monat Dezember. Doch es gibt Anzeichen, dass zumindest dieses Minus in diesem Jahr nicht mehr deutlich größer werden dürfte, zumal eine zunehmende Anzahl von Marktteilnehmern die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben oder allmählich schließen.

Als große Belastung an der Börse gilt der Brexit. Die Labour-Partei will in den kommenden Tagen einen Parlamentsentscheid über das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen erreichen. Im britischen Unterhaus zeichnet sich erheblicher Widerstand gegen das ausgehandelte Vertragswerk ab. Nicht nur die Oppositionsparteien wollten dagegen stimmen, sondern auch rund 100 Abgeordnete der regierenden Konservativen um Premierministerin Theresa May.

Doch wie wird sich das Thema an der Börse auswirken? "Je schneller der Brexit vonstattengeht, desto schneller ist die Unsicherheit vorüber", meint beispielsweise Ken Fisher, Gründer und Chairman der US-Vermögensverwaltung Fisher Investments. "Das wird wiederum die deutschen und europäischen Aktien stärken - ungeachtet des Ausgangs." Eine ähnliche Situation ergab sich an den Märkten, nach dem Ja der Briten zum Austritt aus der Euro-Zone. Nach einem kurzen Rutsch stiegen die Kurse damals wenige Tage später wieder deutlich.

Was ebenfalls für ein Ende des Abwärtstrends spricht: Viele Aktien sind ein Schnäppchen. Das haben die gemerkt, die es wissen müssen: Topmanager der Unternehmen.

