Die Wiener Privatbank hat in ihrem letzten Weekly des Jahres wieder die aktuelle Investmentstrategie veröffentlicht und gibt sich darin durchaus optimistisch. O-Ton: "Unserer Meinung nach ist auf aktuellem Niveau schon sehr viel Schlechtes in den Markt eingepreist, uns würde ein Rebound an den Aktienmärkten in näherer Zukunft nicht überraschen! Nach wie vor sind wir von der langfristig ausgezeichneten Investmentperspektive der Assetklasse "Aktie" absolut überzeugt. Wir glauben nicht an eine unmittelbar bevorstehende globale Rezession und lassen uns deshalb nicht von den Kursschwankungen verunsichern: Aktien gefallen uns nach wie vor bewertungstechnisch deutlich besser als Anleihen! Deshalb haben wir in letzter Zeit auch vermehrt zugekauft. Auf ...

