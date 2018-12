Das Gasfeld Aasta Hansteen in der Norwegischen See, an dem die börsenotierte OMV mit 15 Prozent beteiligt ist, hat mit der Produktion begonnen. Die geschätzten gesamten förderbaren Reserven, die auch den Snefrid North Fund umfassen, liegen bei rund 324 Mio. Barrel Öl-Äquivalent (boe) (55,6 Mrd. m3) und 4,1 Mio. boe Kondensate ...

