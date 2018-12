Konten der Luxusklasse kosten viel, bieten aber auch einiges. Welche der teuren Extras sinnvoll sind oder einfach nur Spaß machen, zeigt ein neues Ranking.

Im kommenden Februar startet in der Kunsthalle München eine neue Ausstellung über die Samurai und die Pracht des japanischen Rittertums. Besucher zahlen regulär zwölf Euro Eintritt. Mit einer Kreditkarte der HypoVereinsbank kommen sie jedoch in jede Ausstellung umsonst rein, also nicht nur zu den Samurais. Die Bank sponsert die Kunsthalle.

Das Beispiel zeigt: Nutzer von Premiumkonten winken als Gegenleistung für die hohen Gebühren nette Extras. Zum freien Eintritt in die Kunsthalle kommt für Inhaber des HVB ExklusivKontos auch noch der Goldstatus beim Autovermieter Sixt dazu. Diese und andere Extras haben allerdings ihren Preis, der hier einschließlich der Kreditkarte 178,80 Euro im Jahr beträgt. Die Gebühr liegt etwa in der Mitte dessen, was andere Banken für ähnliche Premiumkonten verlangen.

Weil Kreditinstitute wegen der niedrigen Zinsen neue Geldquellen brauchen, fahren sie ihre einst so verbreiteten Gratiskonten zurück und bieten stattdessen immer öfter sogenannte Mehrwertkonten - gegen teils happige Gebühren an. Für Sparfüchse kommen diese Alternativen eher nicht in Frage. Wer sich die Kosten aber leisten kann, kommt in den Genuss von netten Extras, die in den billigeren Basiskonten nicht enthalten sind. Hier lohnt sich ein Blick in die Details.

Die FMH-Finanzberatung aus Frankfurt hat exklusiv für die Leser der WirtschaftsWoche die Konditionen sogenannter Mehrwertkonten verglichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...