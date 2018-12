- Aktienmärkte auf der Suche nach neuen Hinweisen- EMIs aus den USA und der Eurozone enttäuschten- Aufwärtspotenzial bei EUR und GBP begrenzt- DE30 steht weiterhin vor großer HürdeAm Freitag ließen enttäuschende Daten aus China zum Einzelhandel und zur Industrieproduktion sowie die rückläufige Zahl der Pkw-Neuzulassungen aus Europa weitere Sorgen um eine allgemeine Wachstumsverlangsamung aufkommen, was an den weltweiten Finanzmärkten in einer geringeren Risikobereitschaft resultierte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,9% auf 2.600 Punkte, der Leitindex Dow Jones um 2% auf 24.100 Punkte und der technologielastige Nasdaq um 2,3% auf 6.910 Punkte. Die Wall Street kämpft damit seit zwei Wochen mit ...

