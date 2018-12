Der Systemlieferant Elmet, Oftering, Österreich, zeigte auf der Fakuma eine OPC-UA-Schnittstelle, die es ermöglicht das LSR-Dosiersystem Top 5000 P in das Produktionsleitsystem einzubinden. Die optionale Schnittstelle ermöglicht das Bedienen des Dosiersystems von der Spritzgießmaschine aus. Von Maschine zu Maschine (M2M) werden Kommunizieren und automatischer Informationsaustausch in Echtzeit möglich. Zusammen mit Engel wurde diese Technik bereits realisiert, das Anbinden an Maschinen anderer Hersteller wird vorbereitet.

