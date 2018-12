Das Aasta Hansteen Gasfeld hat die Produktion aufgenommen, teilt die OMV , die einen Anteil in Höhe von 15 Prozent daran hält, mit. Die Tiefwasser Gasentwicklung befindet sich im nördlichen Teil der Norwegischen See, 300 Kilometer vom norwegischen Festland entfernt und in einer Wassertiefe von 1.300 Meter. Equinor ist mit 51% Betriebsführer von Aasta Hansteen. Neben OMV (15%) sind die übrigen Partner Wintershall Norge AS und ConocoPhillips Skandinavia mit Anteilen von 24% und 10%. Die Produktion von Aasta Hansteen bringt eine zuverlässige Gasversorgung für den Europäischen Markt. Die geschätzten gesamten förderbaren Reserven, die auch den Snefrid North Fund umfassen, liegen bei rund 324 Mio boe (55,6 Mrd m3) und 4,1 Mio boe Kondensate ...

