Als OEM steht man ständig unter Zeit- und Kostendruck. Die Herausforderungen, die sich in der täglichen Praxis ergeben, sind vielfältig. An erster Stelle steht oft, den Liefertermin einzuhalten. Ein böses Erwachen droht, wenn sich nach der Realisierung eines Projekts herausstellt, dass bestimmte Spezifikationen nicht eingehalten werden. Ebenfalls nicht selten sind Probleme bei der Inbetriebnahme: die Maschine läuft einfach nicht wie erwartet und die Software muss vor Ort in kürzester Zeit angepasst werden - mit dem Kunden im Nacken. Fatal für die Kostenkalkulation wird es, wenn immer wieder neue Prototypen erstellt werden müssen, bis der Kunde endlich rundum zufrieden ist. Genau diese Probleme adressiert das Digitale Engineering. Der digitalisierte Entwicklungsprozess ermöglicht

genauere Iterationen in einer frühen Projektphase,

bietet Unterstützung bei der Programmierung der Anwendungssoftware und

ebnet den Weg zur virtuellen Inbetriebnahme.

Für OEMs ergeben sich daraus riesige Chancen: Kürzere Entwicklungszyklen bei geringerem Personalaufwand und schnellere Time-to-Market, weil die Kundenwünsche bereits beim ersten Wurf getroffen werden und die festgelegten Spezifikationen sicher eingehalten werden. Weitere Effekte betreffen die höhere Intelligenz in den Maschinen für komplexere Funktionen und nicht zuletzt auch die höhere Maschinenverfügbarkeit. Grundsätzlich wird auch der Entwicklungsprozess effizienter, ...

