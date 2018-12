Über 31 Euro bezahlten die Marktteilnehmer Anfang des Jahres für eine Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125), heute würde man sie für 19 Euro bekommen. Das sieht sehr nach einem Schnäppchen aus. Aber ist es auch eines? Wenn man sich die Aktie im längerfristigen Kontext ansieht, wie in diesem Chart auf Wochenbasis seit Ende 2014, wird man wohl instinktiv ein bisschen vorsichtig. In den letzten Jahren gab es sie auch schon für wenig mehr als neun Euro. Und das war im Oktober 2016, also beileibe nicht vor einer Ewigkeit. Um einigermaßen zu eruieren, ob eine Aktie billig sein könnte, muss man ohnehin zuvor eine andere Frage klären:

Bewegt sich der Kurs gerade von einem Normalniveau auf eine Unterbewertung zu … oder war die Aktie im Vorfeld einfach nur überzogen teuer? Das zumindest war sie nicht. 2017 wurden gut fünf Euro pro Aktie verdient. Da war ein Kurs um 30 Euro durchaus angemessen. Das ist also nicht das Problem. Nur, es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...