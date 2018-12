Die Aktionäre der Innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2) müssen sich nach dem Scheitern der Verhandlungen zur Zusammenlegung der Vertriebsaktivitäten in Großbritannien auf eine niedrigere Dividende einstellen. Auf Basis des bisherigen Zielkorridors für die Ausschüttungsquote von 70 bis 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses wäre eine Dividende in Höhe des Vorjahres (1,60 Euro je Aktie) nicht darstellbar, wie am Montag berichtet wurde. Innogy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...