Liebe Leser,

viele Anleger gehen zyklisch vor. Sie kaufen gerade das, was in aller Munde ist. Diese Assets sind dann meist schon gut gelaufen und entsprechend hoch gepreist. Da an der Börse wie in der Wirtschaft der Gewinn im günstigen Einkauf liegt, ist es immer wieder ratsam, auch einen Blick auf die Anlageklassen zu werfen, die momentan nicht so beliebt sind.

Das Gold ist zweifellos eine dieser Anlagen und hier macht man in diesem Jahr eine interessante Feststellung: Die Zentralbanken ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...