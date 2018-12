DAX - Positive Vorgaben aus Asien werden nicht genutzt

Der DAX konnte am vergangenen Freitag das Gros der anfänglichen Kursverluste wieder aufholen. Im vorbörslichen Handel am Montag notierte der Index bereits schon wieder nördlich der 10.900 Punkte-Marke, konnte diese Levels aber nicht verteidigen: Kurz nach der Eröffnung um 9 Uhr ging es wieder unter 10.830 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.Wenn den Bullen noch eine klitzekleine Weihnachtsrally gelingen sollte, darf der Index nun nicht mehr unter das Freitagstief bei 10.734 Punkten zurückfallen, ansonsten drohen relativ zügig nochmal neue Jahrestiefs im deutschen Börsenbarometer. Dies ist ein durchaus plausibles Szenario, so lange den Bullen kein signifikanter Ausbruch über 10.990/11.020 Punkte gelingt.

Die positiven Vorgaben aus Asien waren am Vormittag im europäischen Handel relativ zügig wieder verpufft - dies unterstreicht, wie angeschlagen der Markt aktuell unverändert ist. Dennoch ist aus technischer Sicht tendenziell eine Fortsetzung der Freitag begonnenen Erholungswelle in den Bereich 10.930/60 Punkte zu präferieren. Spätestens dort müsste dann allerdings schon wieder mit Verkaufsinteresse gerechnet werden.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2018 - 17.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 17.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

