233 US-Dollar Anfang Oktober, im Tief 163 US-Dollar letzte Woche: Das ist eine Menge Holz innerhalb nur eines Quartals. Vor allem, wenn es um die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) geht, die viele lange Zeit für "unfallbar" hielten. Natürlich hat man da leicht den Eindruck, dass dieser Abstieg des Kurses völlig überzogen sei. Zumal viele Analysten ebenso stur daran festhalten, dass man Apple immer kaufen könnte. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass Analysten einer Entwicklung hinterherhinken, ihr "Kaufen"-Rating erst auf "Halten" zurücknehmen, wenn eine Aktie bereits meilenweit unter dem Hoch notiert. Trotzdem dürfte es sehr viele Anleger geben, die diese Aktie in fallende Kurse hinein kaufen bzw. seit Wochen auf höherem Niveau schon mehrfach gekauft haben. Was sich bislang als Fehler erwiesen hätte. Die Frage ist: Wird es auch weiterhin ein Fehler sein? Könnte Apple wirklich noch weiter zurückfallen?

Wenn man nicht parteiisch ist, weil man die Aktie hat und/oder stur an Apple als Garant der ewigen Hausse glaubt, muss man nüchtern antworten: Warum denn nicht? Warum sollte Apple von der Schwerkraft ausgenommen sein, nur, weil es eine Zeitlang so wirkte? Andere Aktien fallen, wenn sich die Perspektiven eintrüben, warum also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...