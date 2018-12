Der Aktienkurs von TUI schoss in den letzten Tagen kräftig nach oben, nachdem die Quartalszahlen für eine positive Überraschung gesorgt hatten. Dennoch sieht es auf Jahressicht alles andere als erfreulich aus, denn den Kurs hat seit Mitte des Jahres weiter an Wert verloren. Beim Elder Ray kam es zu keinen neuen Tiefpunkten, es könnte aber sein, dass es bald zu einem Hochpunkt kommt. Zudem liegt der Kurs nicht mehr so weit unter dem EMA. Der Williams-Indikator befindet sich derzeit in der neutralen ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...