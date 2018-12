Der Aktienkurs von SGL Carbon fiel zuletzt weit nach unten. Das Bollinger Band wurde daher auch sehr weit aufgespannt. Es kam schon länger nicht mehr zu so langen Balken in der Bear Power (Elder Ray). Ein regelrechter Abverkauf hat stattgefunden und den Kurs unter den Trendkanal geschoben. Die Punktzahl im Elder Ray-Indikator liegt gerade bei etwa -1,20. Der Williams-Indikator ist im überverkauften Bereich zu finden, was nach dieser Kursbewegung nicht überraschen kann.

