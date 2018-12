- Deutschland plant schärfere Regulierung für außereuropäische Investoren- DE30 könnte einen erneuten Test der 10.800 Punkte-Marke vornehmen- Volkswagen und Ford können sich nicht auf Argo-Preis einigenTrotz der Zuwächse während der Asien-Sitzung starteten die europäischen Investoren in eher schlechter Stimmung in die neue Handelswoche. Wichtige Aktienindizes aus Westeuropa eröffneten am Montag tiefer. Andererseits kommen die Aktien im östlichen Teil des Kontinents im Allgemeinen etwas besser zurecht. Der größte Anstieg war in den ersten Handelsminuten an den russischen Börsen zu beobachten, während die Aktien aus den Niederlanden und Spanien am stärksten zurückgingen. Bergbauunternehmen wiesen die beste Performance auf, während die Einzelhändler die größten Nachzügler waren. Der DE30 konnte die 11.000-Punkte-Marke nicht überschreiten, nachdem in der Vorwoche eine Annäherung zu erkennen war. Der deutsche Leitindex zog sich daraufhin in die Unterstützungszone im Bereich von 10.760 bis ...

