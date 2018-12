Der Aktienkurs von Facebook steigt gerade nach oben und der gleitende Durchschnitt (38) liegt unter dem Kurs. Der Relative Stärke Index bewegt sich derzeit in der oberen Hälfte des neutralen Bereichs, er wird aktuell bei etwa 54 Punkten geführt. Die Down-Linie lag zuletzt bei 100 Punkten, derzeit fällt sie aber nach unten (Aroon). Wenn der Kurs aber weiter so steigt, könnten die beiden Linien sich kreuzen und die Up-Linie wäre dann an oberer Stelle.

Im 4-Stundenchart sieht es sehr gut aus!

Der ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...