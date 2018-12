adidas -3.87% SmartFred (18EMY04): ADIDAS GERÄT IN SIPPENHAFT Einer der größten Stimmungsdämpfer in den europäischen Börsensälen war die Prognosesenkung des Zalando-Rivalen Asos. Die Geschäfte liefen im November schlechter als erwartet und Asos nahm die Ziele für das Geschäftsjahr 20018/19 zurück. Die Aktien brachen um mehr als 40 Prozent ein und rissen die Titel von Konkurrenten mit in die Tiefe. Selbst Adidas im Dax, Puma und Hugo Boss, die Händlern zufolge nur bedingt mit dem Geschäft von Asos vergleichbar sind, wurden in Sippenhaft genommen - ihre Titel fielen um 4,8 bis 7,5 Prozent. (17.12. 13:49) >> mehr comments zu adidas: www.boerse-social.com/launch/aktie/adidas_ag Procter & Gamble -0.85% FoxInvesting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...