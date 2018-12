Alle Jahre wieder trifft bei Süßwarenherstellern Weihnachten auf Ostern. Während sich in den Geschäften noch die Nikoläuse drängeln, laufen in der Produktion längst süße Hasen und Eier vom Band.

Kurz vor Weihnachten, wenn es in deutschen Wohnstuben heimelig nach Lebkuchen und Adventskranz duftet, könnte in einer Schokoladenfabrik in der Pfalz der Kontrast nicht schärfer sein. Während sich im Verkaufsraum süße Nikoläuse in den Regalen drängeln, laufen nur ein Stockwerk tiefer bereits bunt verpackte Schokohasen vom Band - vier Monate vor Ostern. "Wir haben sehr viele Exportkunden und müssen die Ware früh ausliefern", sagt Richard Müller, Vorstand des Schokoartikelherstellers Wawi in Pirmasens. "Auch unsere deutschen Kunden möchten die Ware rechtzeitig."

Ostern im Dezember: Die antizyklische Produktion ist längst Routine - auch wenn mancher klagt, dass etwa Osterhasen immer früher in Geschäften zu finden seien. Mit Feiertagen habe das nichts zu tun, schimpft etwa die Kirche. Dies liege aber auch am gestiegenen Wohlstand, der Anspruch und Nachfrage stark erhöht habe, meint Müller. "Der Konsument von heute möchte sich nicht auf einen Osterhasen und Oster-Mischbeutel beschränken, sondern möchte noch eine ausgefallene Geschenktafel, welche er Freunden mitbringt. Und auch die Pralinen für die Großmutter müssen im Osterdesign sein."

Zwischen Industrie und Konsumenten stehe der Handel, betont Müller. Am Ende entscheide dieser, wann er die Produkte ins Regal stellt. Rund 10 Millionen Osterhasen und knapp 60 Millionen Ostereier produziert das Traditionsunternehmen ...

