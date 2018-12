Nachdem sich der Dax am Nachmittag abwärts entwickelte, ging es auch für die großen US-amerikanischen Indizes zunächst bergab. Anleger warten diese Woche gespannt auf die Fed-Sitzung.

An der Wall Street ging es am Montag zu Beginn der neuen Woche bergab. Der Dow Jones notierte zu Handelsbeginn 0,75 Prozent im Minus bei 23.919 Punkten. Auch in Deutschland ging es für den Dax am Nachmittag bergab. Zuletzt lag der deutsche Leitindex 1,13 Prozent im Minus bei 10.743 Punkten.

Der amerikanische Dow Jones hatte bereits in der vergangenen Woche einen Rückgang von 1,18 Prozent verbucht - und damit einen Trend der Vorwoche fortgesetzt.

Vor Eröffnung der amerikanischen Börsen war öffentlich geworden, dass Malaysia die US-Investmentbank Goldman Sachs anklagt. In einem Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB sollen mehr als 4,5 Milliarden Dollar veruntreut worden sein. Goldman hatte drei Anleiheemissionen begleitet.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich seit dem Ende vergangener Woche indes eine Annäherung ab. Am Freitagmorgen hatte Peking bekanntgegeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...