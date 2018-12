Die USA halten den Druck im Handelskonflikt mit China hoch. Vor der Welthandelsorganisation macht Trumps Botschafter klar, dass für die USA nur das eigene Interesse zählt.

Wenn man der US-amerikanischen Außenhandelspolitik unter Präsident Donald Trump eines nicht vorwerfen kann, dann ist das die diplomatische Verschleierung ihrer Ziele. Schon in den ersten Sätzen des Dokuments, das die US-Regierung der Welthandelsorganisation (WTO) am Montag vorlegte, steht unmissverständlich: "Die Vereinigten Staaten haben sich festgelegt, das globale Handelssystem derart zu reformieren, dass es zu faireren Ergebnissen für US-amerikanische Arbeiter und Unternehmen führt und zu effizienteren Märkten für Länder in der gesamten Welt. Die US-Handelspolitik ist angetrieben von einer pragmatischen Entschlossenheit, die verfügbaren Hebel der weltgrößten Volkswirtschaft zu nutzen, um diese Ziele zu erreichen."

Nach einem turbulenten Jahr mit zahlreichen neuen US-Zöllen mussten die USA am Montag turnusgemäß der Welthandelsorganisation in Genf Rede und Antwort über die Entwicklung der eigenen Handelspolitik stehen. Das ist für alle Mitgliedstaaten regelmäßig üblich. Die Regierung legt dabei Veränderungen in ihrer Handelspolitik offen, WTO-Mitgliedsländer können sich dazu äußern und Fragen stellen. Die USA hatten im Vorfeld mehr als 1600 Fragen zu beantworten. Bei der Sitzung vertrat Handelsbotschafter Dennis Shea die US-Regierung

Wie erwartet hat er bei der Gelegenheit scharfe Kritik am Weltmarktkonkurrenten China und an der WTO allgemein geäußert. China halte entgegen dem ...

