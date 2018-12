Dow Jones - Zum Wochenstart unter Druck

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average fuhr sich in der Vorwoche im Bereich der 24.800-Punkte-Marke fest. Ein nochmaliger Test der 25.000-Punkte-Marke kam nicht zustande. Vielmehr geriet der US-Leitindex am vergangenen Freitag deutlich unter Druck. Der Verkaufsdruck hält auch zum Start der neuen Handelswoche an.

Auf Intraday-Basis fällt der Index bereits auf neue Monatstiefs. Erholungen treffen bei 23.883 und 23.997 Punkten auf Widerstände. Von dort aus könnten die nächsten Abwärtswellen anlaufen. Dabei stellen die Zwischentiefs bei 23.531 und darunter bei 23.360 Punkten die Jahrestiefs die nächsten Ziele dar.

Von einer Bodenbildung ist bislang nichts zu sehen. Es fehlt derzeit überhaupt auch an zumindest kleinen bullischen Signalen. Im Fokus steht in dieser Woche der Fed-Zinsentscheid und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell am Mittwoch. Schafft es auch dieser nicht, die Märkte zu beruhigen, dürften neue Jahrestiefs nur mehr Formsache sein. Unter 25.000 Punkten ist der Index weiterhin äußerst angeschlagen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2018 - 17.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 17.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

