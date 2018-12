Vor ein paar Tagen kam es bei der Rheinmetall-Aktie zu einer Erstmeldung in Form einer Directors' Dealings-Meldung. Herr Prof. Dr. Georgi hat sich Aktien des Unternehmens gekauft. Aufsummiert kaufte der Aufsichtsrat Aktien in Summe von rund 39.700 Euro und ist seitdem am Unternehmen auch direkt beteiligt. Kurz zuvor wurde auch bekannt, dass Rheinmetall einen Großauftrag der Bundeswehr ergattern konnte.

Aktuelles zur Aktie: Der Großauftrag hat ein Volumen von bis zu 122 Mio. Euro!

