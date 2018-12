Die Performance des Euro grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Seit nunmehr vier Wochen pendelt die europäische Leitwährung in einer sehr engen Range auf und ab. Ungeachtet dessen halte ich auch weiterhin an meiner bisherigen Wellenzählung fest, denn eine Regelverletzung ist bislang zumindest noch nicht zu konstatieren. Meine für den Euro sehr optimistische, längerfristige Einschätzung bleibt ungeachtet der kurzfristigen Belastungen völlig unberührt. Wie der obere Chart es zeigt, erwarte ich für ... (Henrik Becker)

