Silber: Fällt Silber auf den Schrottplatz?

Silber ist es im Verlauf der zurückliegenden vier Wochen, seit meiner jüngsten Betrachtung, nicht gelungen sich nachhaltig in besseres Fahrwasser zu manövrieren. Mit dieser Performance unterstreicht das Edelmetall einmal mehr die angeschlagene Verfassung, welche sich bereits seit nunmehr acht Jahren in Form eines Abwärtstrends behauptet. Wie der Langzeitchart es aufzeigt, wird sich, zumindest meiner Einschätzung nach, auch in absehbarer Zeit an dieser Konstellation nichts ändern. Ganz im Gegenteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...