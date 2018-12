20.000 Euro Kaufpreis, 200 Kilometer Reichweite und schon mehr als 150.000 mal verkauft - ein heimlicher E-Auto-Champion aus China lässt erahnen, wo sich die Zukunft der Elektromobilität entscheidet.

Irgendeine Ahnung was BAIC EC180 sein könnte? Kleiner Tipp: Hersteller des BAIC EC180, den man auch in der Variante BAIC EC200 bekommt, ist BJEV.

Noch immer keine Idee?

Was in Deutschland vor allem Stirnrunzeln hervorruft, ist in vielen Städten Chinas längst fester Bestandteil des Straßenbildes: BAIC EC180/200 ist das mit Abstand erfolgreichste Elektroauto Chinas. Weltweit ist der Kleinwagen in diesem Jahr auf Platz drei der Elektroauto-Hitliste vorgefahren, vorbei an Renault-, Toyota- und BMW-Modellen. Nur das Tesla-Massenmodell, das Model S, und der Elektro-Pionier Nissan Leaf haben sich im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 besser verkauft. Daimler und Volkswagen sind in der Liste, die reine Elektroautos und E-Autos mit zusätzlichem Verbrennungsmotor (Plug-in-Hybride) umfasst, auf den ersten 20 Plätzen nicht vertreten.

So ungewöhnlich, wie der Erfolg des BAIC EC 180/200 auf den ersten Blick aussieht, ist er gar nicht. Dafür gibt es drei Gründe: Die Stärke des Herstellers BJEV, die Größe des chinesischen Markts und die Vehemenz, mit der die chinesische Regierung den Automarkt in Richtung Elektromobilität schiebt. So erzählt das elektrische Volksauto von einem zukünftigen Automarkt, in dem neue Player und neue Antriebstechnik die Dominanz westlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...