Die Verluste am deutschen Aktienmarkt dürften zum Börsenstart weitergehen. Im Fokus des heutigen Handels stehen die Automobilwerte.

Vom Gedanken an eine Jahresschluss-Rally haben sich die Märkte offenbar verabschiedet. Inzwischen scheint die Frage akuter: Wie lange hält der Bärenmarkt an?

Der Wochenauftakt endete an den großen Börsenplätzen reihum mit Verlusten. Vor allem eine Gewinnwarnung des britischen Einzelhändlers Asos hat vielen Anlegern die stärkste Hoffnung zum Jahresausklang verdorben - ein üppiges Weihnachtsgeschäft.

Der Dax ging am Montag 0,86 Prozent tiefer bei 10.772 Punkten aus dem Handel. Nachbörslich rutschte der Leitindex noch einmal etwas tiefer und notierte 1,02 Prozent im Minus. Die US-Börsen folgten am Montag mit Verlusten. Der breiter gefasste S&P 500 sank sogar auf ein Jahrestief.

Zur Eröffnung dürfte die Frankfurter Benchmark erneut im Minus liegen: Vorbörsliche Daten des Brokers IG Markets deuten auf erste Kurse im Bereich von 10.722 Zählern hin, ein Minus von 50 Punkten.

Neben den erwarteten Handelsimpulsen könnten am Dienstag im Frankfurter Handel vor allem die Autowerte für Bewegung sorgen. Am späten Montagabend war aus Brüssel die Einigung auf deutlich strengere Schadstoffwerte bei Neuwagen bekannt geworden - eine Entscheidung klar gegen die Forderung der deutschen Automobilindustrie und der Bundespolitik. Der Verband deutscher Autobauer bezeichnete die Vorgaben noch am Abend als zu streng.

1 - Der Asienhandel

Die japanische Börse hat am Dienstag deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen auf die Abkühlung der Wirtschaft. So senkte die Regierung in Tokio ihre Schätzungen für das Wachstum in den Fiskaljahren 2018 und 2019 deutlich nach unten, auch wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte fiel um 1,3 Prozent auf 21.227 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor sogar 1,8 Prozent auf 1565 Zähler. Zuvor hatte schon die Wall Street deutlich im Minus geschlossen.

In Tokio standen unter anderem Elektronik- und Technologiewerte wie Sony und Nintendo auf der Verliererliste. Sie gaben jeweils knapp drei Prozent nach. Mittel- bis langfristig orientierte Investoren schichteten momentan Gelder um, sagte Marktanalyst Shogo Maekawa von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...