Weil die Nachfrage nach den Opel-Modellen Zafira und Insignia stark nachgelassen haben soll, denkt Opel einem Bericht zufolge darüber nach in Rüsselsheim auf Kurzarbeit umzustellen. Der Autobauer wiegelt allerdings ab.

Der Autobauer Opel erwägt einem Zeitungsbericht zufolge Kurzarbeit in seinem Stammwerk in Rüsselsheim. Wegen der schwachen Nachfrage nach den Modellen Insignia und Zafira habe die Peugeot-Tochter ihre Produktionspläne für das kommende Jahr um etwa 10.000 Einheiten nach unten geschraubt, berichtete das Handelsblatt am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der Personalüberhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...