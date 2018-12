Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing Co. (ISIN: US0970231058, NYSE: BA) erhöht seine Quartalsdividende um 20 Prozent auf 2,055 US-Dollar je Aktie. Boeing erhöht damit die Dividende das achte Jahr in Folge. Seit dem Jahr 1942 wird ununterbrochen eine Dividende bezahlt. Die nächste vierteljährliche Dividende wird am 1. März 2019 (Record day: 8. Februar 2019) ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Boeing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...