"Gemeinsam mit Sick haben wir die Herausforderung gemeistert, Automatisierung für kleine Losgrößen bei hohem Produktionsvolumen möglich zu machen", sagt OpiFlex-Geschäftsführer Johan Frisk. Dabei war ihm eine Lösung ohne Zaun sehr wichtig, da diese den Kunden sehr viel mehr Flexibilität ermöglicht. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) möchten kleine Serien automatisiert produzieren, was bisher mit fest installierten und damit weniger flexiblen Roboterzellen schwierig war. Die mobilen Roboterzellen ohne Schutzzaun von OpiFlex und die einfachen Roboterprogrammierung ermöglichen diese Art der Automatisierung: Mit einem Gabelstapler, Hubwagen oder fahrerlosen Transportfahrzeug wird der mobile Roboter von OpiFlex in einer Produktion zur passenden Arbeitsstation gefahren, dort fest an einer vorher installierten Plattform angedockt, eingesteckt und ist sofort einsatzbereit. (Hier geht es zum Video)

Sichere Robotik

Im Einsatz sind dabei zwei Sicherheits-Laserscanner S300 Mini Remote von Sick, die fest auf der mobilen Roboterzelle verbaut sind und an den jeweiligen Einsatzorten Personen im Umfeld der Station erkennen. "Das ermöglicht uns, große Roboter zu bewegen und bei voller Geschwindigkeit laufen zu lassen", sagt Frisk. Denn nähert sich eine Person dem Roboter, schickt der Sicherheits-Laserscanner ein Signal an die Sicherheitssteuerung Flexi Soft und der Roboter reduziert zunächst seine Geschwindigkeit. Erst wenn die Person in die Sicherheitszone tritt, stoppt der Roboter. Dadurch ...

