MIAMI, Dec. 18, 2018, gesponsert von Keynote und Teil des World Blockchain Forum, findet vom 16. bis 18. Januar 2019 im James L. Knight Center in Miami, Florida, statt. Diese führende Kryptokonferenz, die nun in ihrem siebten Jahr stattfindet, zieht Führungskräfte aus den Bereichen Kryptowährung und Blockchain aus der ganzen Welt an, die sich zu diesem historischen Ereignis treffen.

The North American Bitcoin Conference ist die am längsten laufende, meistbesuchte Finanzkonferenz für die Blockchain- und Kryptobranche, wobei jede Veranstaltung Tausende von Teilnehmern anzieht. Die Konferenz 2019 umfasst mehr als 60 hochkarätige Moderatoren, darunter Technologieveteranen und Unternehmensgründer, die bei Initial Coin Offerings (ICOs) gemeinsam mehr als 18,1 Milliarden US-Dollar gesammelt haben.

Zu den bisher angekündigten Referenten gehören:

David Chaum, Erfinder des digitalen Bargeldes

Dr. Patrick Byrne, Gründer von Overstock.com und t0

Halsey Minor, Gründer von CNET

Veronica McGregor, Leiter der Rechtsabteilung bei Shapeshift.io

Matthew Roszak, Mitgründer von Bloq

Charlie Shrem, Bitcoin-Pionier

Maja Vujinoc, CEO bei OGroup

Craig Sellars, Mitgründer von Tether

Jason King, Mitgründer von Academy

Bruce Fenton, Präsident von Atlantic Financial

Epperly Li, Investment-Direktor bei Bitmain

Marco Santori, Präsident von Blockchain.com

Andrew Filipowski, Vorsitzender von Tally Capital

Sang Lee, Präsident und CEO von Darcmatter

Alexa Hefti, Leiterin der Blockchain-Steuerangelegenheiten bei Deloitte

Jeffrey Tucker, Redaktionsleiter am American Institute for Economic Research

Über die große Zahl an Referenten und Sponsoren hinaus bietet die Konferenz brandneue Lightning-Networking-Sitzungen und kreative Beiträge. Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz im Januar ist eine spezielle Security-Tokens-Schiene, wobei die neueste Entwicklung vorgestellt wird, bei der Sicherheits- und Blockchain-Technologien zusammengebracht werden. Zu den Hauptthemen, die auf der Konferenz diskutiert werden, gehören Investitionen, rechtliche Folgen und Vorschriften, die Art und Weise, wie die Dezentralisierung zahlreiche Branchen durcheinanderbringt, und erfolgreiche ICOs der Vergangenheit und Gegenwart.

Tickets für The North American Bitcoin Conference in Miami sind verfügbar unter https://btcmiami.com/tickets .

Frühere Krypto-Assets, die gleichzeitig mit der The North American Bitcoin-Konferenzreihe eingeführt wurden, umfassen:

Ethereum, eingeführt im August 2014 auf der The North American Bitcoin Conference in Chicago

Dash, eingeführt im Januar 2016 auf der The North American Bitcoin Conference in Miami

Litecoin, eingeführt im August 2013 auf der The European Blockchain Conference

Factom, eingeführt im Januar 2016 auf der The North American Bitcoin Conference in Miami

Keynote, die Sponsororganisation der The North American Bitcoin Conference ist ein führender Anbieter von Events der Spitzenklasse für die Blockchain-Branche. Das Keynote-Team möchte den Konferenzteilnehmern wertvolle Gelegenheiten bieten, einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Kryptobereich kennen zu lernen, sich über neue Produkte und Anlagemöglichkeiten zu informieren, White Papers zu diskutieren und ein besseres Verständnis für die schnell wachsende Welt der Blockchain zu gewinnen. Die Referenten, Aussteller und Sponsoren, die an der The North American Bitcoin Conference teilnehmen, vertreten einige der größten Blockchain-Unternehmen und Experten auf diesem Gebiet.

The North American Bitcoin Conference - Kontakt:

Online-Kontaktformular: https://btcmiami.com/contact-us/

Sponsoring und Informationsveröffentlichung: amy@keynote.ae

Medienanfragen: amandah@keynote.ae