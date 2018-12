18.12.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Novomatic (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Rund 100 Schuhkartons spenden NOVOMATIC-Mitarbeiter für Kinder in Not im Rahmen der Aktion ‚Weihnachten im Schuhkarton". Auch heuer engagierten sich wieder NOVOMATIC-Mitarbeiter mit unermüdlichem Einsatz für Kinder in Not. Die Initiative ‚Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion ‚Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Durch diese einzigartige Aktion wurden rund 11 Millionen Kinder in über 100 ...

