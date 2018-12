Golden Star Resources Ltd. gab gestern neue Ergebnisse des Bohrprogramms bekannt, welches das Unternehmen in der untertägigen Goldmine Wassa in Ghana durchführt. Diese demonstrierten die Erweiterung und Robustheit der Lagerstätte.



Die aktuellen Ergebnisse beziehen sich auf fünf neue Bohrlöcher, die im Rahmen einer Diamantbohrung durchgeführt wurden. Dabei wurde eine neue Goldmineralisierung identifiziert.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch BS18DD393M: 11,9 g/t Gold über 10,4 Meter, darin 16,2 g/t Gold über 16,2 Meter ? Bohrloch BS18DD392D1: 6,7 g/t Gold über 16,2 Meter ? Bohrloch BS18DD391D2: 4,0 g/t Gold über 15,6 Meter, darin 6,7 g/t Gold über 5,2 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de