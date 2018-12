Die von Schauspieler Matthias Schweighöfer gegründete Film- und Streamingfirma Pantaflix hat in einem Jahr 90 Prozent an Wert verloren. Selbst Mitarbeiter wenden sich inzwischen ab.

Toni trägt einen teuren Anzug, eine dicke Uhr am Handgelenk und lebt in einem schicken Loft. Ausgerechnet er, der Konsumfetischist, will 100 Tage auf alles verzichten, selbst auf die Unterhose. Was das mit ihm macht, zeigt der Film "100 Dinge". Er läuft gerade in den Kinos mit Matthias Schweighöfer als Toni in der Hauptrolle.

Im echten Leben sind es Schweighöfers Investoren, die auf Konsum verzichten müssen. 2015 ging seine Produktionsfirma an die Börse. Namhafte Fondsgesellschaften wie Allianz Global Investors stiegen ein. Neben der Filmproduktion baute das Unternehmen eine Plattform zum Abruf von Videos im Netz auf. Man sei dabei "das globale Video-on-Demand-Geschäft auf den Kopf" zu stellen, erklärte der frühere Chef. Von "raketenhaftem Wachstum" war die Rede. Zwischen Börsengang und Ende 2017 ist der Aktienkurs auf das 15-Fache gestiegen.

Die WirtschaftsWoche hatte bereits im März Zweifel an der Erfolgsstory angemeldet. Seitdem hat Pantaflix knapp 90 Prozent des damaligen Börsenwerts verloren. Vieles von dem, was bei Pantaflix vor sich geht, passt nicht zu den vollmundigen Prognosen der Chefs.

So erklärte das Unternehmen im September, der "globale Rollout schreitet mit großen Schritten voran". Pantaflix sei ab sofort in Lateinamerika verfügbar und habe nun Zugang zu 400 Millionen ...

