An den Aktienmärkten ging es 2018 Auf und Ab! Erst zu Beginn des Jahres erreichte der DAX noch ein neues Allzeithoch, doch dann ging es immer weiter - und teilweise empfindlich - bergab. Wie war das Jahr an den Rentenmärkten? Ging es hier ebenfalls stetig hin und her oder sorgte Mario Draghi mal wieder für ein eher entspanntes Börsenjahr? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.