Wohnungsmarkt Österreich 1. Die Veranstaltung des ÖVI (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft) am 17.12.18 hieß eigentlich "Rückblick-Ausblick Immobilienmarkt 2018/19". Tatsächlich ging es "nur" um den Wohnungsmarkt, macht aber nichts, denn Einfamlienhäuser, Felder und Gewerbeobjekte sind noch schwerer zu vergleichen. Die tatsächlich erzielten Preise für Wohnungen wurden analysiert, die Daten stammen aus der Urkundensammlung des österreichischen Grundbuchs. Von 2017 auf 2018 sei die Zahl der gehandelten Wohnungen von 47.000 auf ca. 42.000 zurück gegangen. Ca. 30% der Wohnungen seien in Wien gehandelt worden, 20% in den übrigen Landeshauptstädten. Während fast überall weniger Wohnungen gehandelt worden ...

