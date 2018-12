Eskapaden und Probleme, Pöbeleien des Chefs und Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC: All das kennzeichnete das Jahr 2018 für den US-amerikanischen Elektroautohersteller Tesla. Doch seit Ende Oktober befindet sich der Tesla Aktienkurs im Höhenflug. An der US-Börse sei der Elektroautopionier mit zuletzt knapp 62 Milliarden Dollar notiert, wie das IT-Nachrichtenportal "heise online" am Dienstag berichtete. Damit sei Tesla deutlich mehr wert als die US-Marktführer General Motors und Ford. Womöglich ... (Claudia Wallendorf)

