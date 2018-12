Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: SinnerSchrader Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SinnerSchrader Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.01.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-12-18 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SinnerSchrader Aktiengesellschaft Hamburg ISIN: DE0005141907 WKN: 514190 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 30. Januar 2019 um 10:00 Uhr MEZ im Ballsaal, Südtribüne FC St. Pauli, Harald-Stender-Platz 1 (Heiligengeistfeld/Budapester Straße), 20359 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. I Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017/2018, des gemeinsamen Lageberichts der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und des SinnerSchrader-Konzerns für das Geschäftsjahr 2017/2018, des Berichtes des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichtes des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 1 und 315 a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017/2018 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Hamburg, zu wählen. 5. *Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern* Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96, 101 Abs. 1 AktG und § 9 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Mit der Beendigung der Hauptversammlung am 30. Januar 2019 endet die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat schlägt vor, a) Herrn Frank Riemensperger, Dietzenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung Accenture Deutschland, angestellt bei der Accenture Holdings GmbH & Co. KG, b) Herrn Philip W. Seitz, Hamburg, General Counsel der Tchibo GmbH, und c) Herrn Daniel Schwartmann, Düsseldorf, Geschäftsführer Accenture Corporate Development Europa, Afrika und Lateinamerika, angestellt bei der Accenture GmbH, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 30. Januar 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. August 2021 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Entsprechend Ziffer 5.4.3 Satz 1 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Kandidaten entscheiden zu lassen. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 DCGK wird darauf hingewiesen, dass Herr Riemensperger für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat seine Bereitschaft erklärt hat, für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. Die Wahlvorschläge berücksichtigen die gesetzlichen Vorgaben sowie die vom Aufsichtsrat gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und 3 DCGK beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung sowie das vom Aufsichtsrat erarbeitete Kompetenzprofil für das Gesamtgremium. Die Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hinsichtlich der Geschlechterquote sollen bis zum 30. Juni 2022 erreicht werden. Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 DCGK wird erklärt, dass nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Herrn Riemensperger, Herrn Seitz bzw. Herrn Schwartmann einerseits und der SinnerSchrader AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der SinnerSchrader AG oder einem wesentlich an der SinnerSchrader AG beteiligten Aktionär andererseits mit Ausnahme der unten stehenden Punkte keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen bestehen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt in diesem Sinne sind solche Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten: * Herr Riemensperger, Herr Seitz und Herr Schwartmann sind derzeit Mitglieder des Aufsichtsrats der SinnerSchrader AG. * Herr Riemensperger ist Vorsitzender der Geschäftsführung Accenture Deutschland, Herr Schwartmann ist Geschäftsführer Accenture Corporate Development Europa, Afrika und Lateinamerika. Accenture ist über die Accenture Digital Holdings GmbH mehrheitlich an der SinnerSchrader AG beteiligt. Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 DCGK vergewissert, dass die Herren Riemensperger, Seitz und Schwartmann den zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können. Herr Riemensperger bekleidet bei folgenden weiteren in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: - Sitz im Senat der acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. - Mitglied des Präsidiums des IT-Branchenverbands BITKOM - Mitglied des Präsidiums des Bundesverbands der IT-Anwender VOICE - Vice President der American Chamber of Commerce in Germany e. V. - Mitglied des Aufsichtsrats des DFKI (Deutsches Institut für Künstliche Intelligenz) - Mitglied des Lenkungskreises der Plattform Industrie 4.0 - Mitglied des Lenkungskreises der Plattform Lernende Systeme - Mitglied der Baden-Badener Unternehmergespräche (BBUG) - Mitglied des Feldafinger Kreises Herr Seitz bekleidet bei folgenden weiteren in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien: - Mitglied des Verwaltungsrats der Tchibo (Schweiz) AG - Mitglied des Aufsichtsrats der Eduscho (Austria) GmbH Die Lebensläufe von Herrn Riemensperger, Herrn Seitz und Herrn Schwartmann finden Sie im Anhang dieser Einladung sowie in jährlich aktualisierter Form auf der Website der Gesellschaft unter www.sinnerschrader.ag in der Rubrik 'Governance' im Bereich 'Management'. 6. *Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals III gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung, des Bedingten Kapitals 2012 gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung sowie des Bedingten Kapitals 2017 gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung und Satzungsänderung* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: a) Die gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung bestehende bedingte Erhöhung des Grundkapitals von bis zu 78.333 EUR (Bedingtes Kapital III), die gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung bestehende bedingte Erhöhung des Grundkapitals von bis zu 550.000 EUR (Bedingtes Kapital 2012) und die gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung bestehende bedingte Erhöhung des Grundkapitals von bis zu 520.000 EUR (Bedingtes Kapital 2017) werden aufgehoben. b) In § 5 der Satzung werden die bisherigen Absätze 2, 3 und 4 ersatzlos gestrichen. II Unterlagen Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind die folgenden Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft am 30. Januar 2019 ausliegen werden, auf der Website der Gesellschaft unter www.sinnerschrader.ag in der Rubrik 'Termine' im Bereich 'Hauptversammlung' abrufbar: - Festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 - Gebilligter Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 - Gemeinsamer Lagebericht der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und des SinnerSchrader-Konzerns für das Geschäftsjahr 2017/2018 - Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 - Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 1 und 315 a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017/2018 III Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital von 11.542.764,00 EUR; es ist eingeteilt in 11.542.764 nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der

