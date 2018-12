Zum letzten Mal in diesem Jahr wird die US-Notenbank zusammentreffen. Dies könnte das letzte große Ereignis dieser Art im Dezember sein. Eine weitere Zinserhöhung ist so gut wie sicher, aber diesmal wollen die Anleger nicht wissen "was" die Fed tut, sondern "wie" sie es tun wird. In dieser Analyse präsentieren wir unsere Sichtweise auf das Treffen sowie drei Märkte, die betroffen sein könnten: USDJPY, Gold und US500. - Fed dürfte Zinsen erhöhen, Kommunikation für 2019 entscheidend- Märkte erwarten höchstens eine Zinserhöhung im nächsten Jahr- Kann die Fed dovish genug sein, um den starken USD umzukehren?FOMC-Zinsentscheid: Erwartungen entscheidend Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr bereits dreimal erhöht und die vierte Erhöhung wurde ...

