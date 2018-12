Der Großteil der Analysten sieht die Ceconomy-Aktie als Haltekandidaten. Dies gaben nämlich acht der insgesamt 12 Analysten so an. Zum Verkauf der Ceconomy-Aktie raten aktuell 3 Analysten. Nur ein Analyst rät zum Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 6,23 Euro. Der Kurs hat im laufenden Jahr deutlich an Wert verloren.

Schätzungen der Analysten!

In den aktuellen Schätzungen gehen die Analysten von einer leicht steigenden Dividende in den nächsten Jahren aus. Angesichts ... (Maximilian Weber)

